Garimpeiro morre após acidente em mina na região de Senhor do Bonfim

Um homem morreu após uma mina desabar em uma área de garimpo de Antônio Gonçalves, no Piemonte Norte do Itapicuru. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (24) na localidade de Sapê.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, identificada apenas pelo apelido de Bira, estava na mina que teria a profundidade de cerca de 120 metros.

O local, não legalizado, era usado para extração de esmeraldas. Após o desmoronamento, o garimpeiro foi a óbito no local. A delegacia de Antônio Gonçalves deve apurar as circunstâncias do ocorrido.