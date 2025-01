Garota do Momento é esticada pela Globo e ganhará mais capítulos

A novela Garota do Momento, folhetim escrito por Alessandra Poggi e exibida na faixa das 18h pela Globo, será esticada pela emissora e ganhará mais capítulos. A trama protagonizada por Duda Santos e Pedro Novaes tem dado bons resultados não apenas na audiência, mas também no setor comercial, o que fez a Globo definir a mudança.

A coluna Fabia Oliveira apurou com exclusividade que Garota do Momento deve ganhar, pelo menos, mais 18 capítulos. A trama, que estreou em 4 de novembro de 2024, tem previsão para chegar ao fim apenas em junho, quando será substituída por Eta Mundo Bão 2, sequência da novela escrita por Walcyr Carrasco e que foi sucesso na emissora em 2016.

De acordo com fontes da coluna, a Globo está muito satisfeita com a boa audiência da novela, que conta também com Maísa Silva no elenco. Além disso, a produção tem garantido um bom retorno comercial. As ações publicitárias na trama são as melhores dos últimos cinco anos para os folhetins exibidos no horário das 18h.

Com a boa fase, a novela será esticada. Caso o retorno continue sendo positivo, o folhetim poderá ser prorrogado além dos 18 novos capítulos à mais. Produção, autores e elenco foram comunicados da mudança nesta quinta-feira (2/01), numa circular distribuída a todos os responsáveis pela trama.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Beatriz (Duda Santos) Foto: Globo/Divulgação 2 de 6 Bia Foto: Globo/Divulgação 3 de 6 Duda Santos e Pedro Novaes Divulgação 4 de 6 Divulgação 5 de 6 Beatriz (Duda Santos) termina o namoro com Beto (Pedro Novaes) Globo/Divulgação 6 de 6 Beatriz (Duda Santos) Foto: Globo/Divulgação

Outras mudanças na novela também estão programadas para este mês. Os atores Malu Galli e Marcello Novaes, que fizeram sucesso em Além da Ilusão, também da autora Alessandra Poggi, voltam a viver o casal Violeta e Eugênio em Garota do Momento.

Na trama atual, Violeta e Eugênio chegam ao Rio de Janeiro para produzir mais uma edição do concurso Senhoritas Galantes, da Tecelagem Tropical, de acordo com a Globo. A entrada dos atores na trama está prevista para a segunda quinzena de janeiro. Vale destacar que Marcello Novaes é pai de Pedro Novaes, protagonista da trama.