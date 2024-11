Garota é abandonada amordaçada às margens de rodovia após ser sequestrada na Bahia

Uma adolescente, de 15 anos, foi abandonada com a boca e pulsos amordaçados às margens da BR-110 de Ribeira do Pombal, no Agreste baiano. O fato ocorreu na tarde deste sábado (23). Desde a última sexta-feira (22), parentes da garota procuravam pelo paradeiro dela.

A suspeita é que dois homens a tomaram como refém quando ela estava no Centro da cidade. De início, a dupla teria pedido informações à garota. Como ela não respondeu ao que queria, os suspeitos a obrigaram a entrar no carro e fugiram do local, informou o G1.