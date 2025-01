‘Garota, você nem é mais governador do Canadá’, provoca Musk após Trudeau negar anexação aos EUA

O bilionário Elon Musk se envolveu em uma polêmica entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, a respeito da anexação do Canadá. Musk questionou a legitimidade de Trudeau para responder a Trump, uma vez que o primeiro-ministro havia anunciado sua saída do cargo. Em tom sarcástico, o CEO da SpaceX afirmou: “Garota, você nem é mais governador do Canadá, então o que você diz não importa”. A declaração de Musk surgiu em resposta a Trudeau, que havia declarado que não havia possibilidade de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos. O título de governador é uma alusão a uma provocação constante de Trump – considerando que o Canadá seria o 51o estado dos Estados Unidos, Trudeau seria apenas um governador americano, não o primeiro-ministro de uma nação autônoma.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025

Além de sua crítica a Trudeau, Musk também direcionou suas atenções ao líder trabalhista britânico, Keir Starmer. Ele criticou a legislação proposta por Starmer sobre redes sociais e chegou a pedir sua renúncia. De acordo com informações do Financial Times, Musk tem se reunido com aliados para discutir maneiras de desestabilizar o governo trabalhista no Reino Unido. Musk, que frequentemente utiliza suas redes sociais para expressar opiniões políticas, também tem dado suporte a figuras da extrema direita na Europa. Um exemplo é sua aliança com Alice Weidel, líder do partido alemão AfD, conhecido por suas posições radicais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira