Garoto dá partida em carro e veículo atinge 10 veículos em estacionamento de supermercado na Bahia

Um carro desgovernado atingiu dez veículos em um estacionamento de supermercado em Juazeiro, no Sertão do São Francisco. O fato ocorreu nesta segunda-feira (7) na unidade do Assaí, do bairro Jardim Vitória.

Segundo A TV São Francisco, a situação aconteceu depois que um garoto, de dez anos, ligou o carro do pai, que no momento colocava as compras no veículo. Após dar partida, o veículo saiu desgovernado, atingindo sete motocicletas, três automóveis e ainda dois carrinhos de compras.