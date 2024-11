Garro marca duas vezes, Corinthians vence Vasco por 3 a 1 e demonstra ser forte candidato a vaga na Libertadores

Com uma atuação de gala no primeiro tempo, o Corinthians derrotou o Vasco neste domingo (24), por 3 a 1, em partida da 35ª rodada do Brasileirão, e emplacou sua sexta vitória consecutiva. O resultado deixou o time ainda mais vivo na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, marcaram os gols da equipe corintiana na Neo Química Arena. Puma Rodríguez descontou para os cariocas na etapa final. Em recuperação surpreendente, o Corinthians ocupa a nona colocação, com os mesmos 47 pontos do Cruzeiro, time que abre o G-7, mas com uma vitória a menos (13 a 12). Ainda há a possibilidade de a vaga na Libertadores ir até a oitavo lugar, a depender da final da Libertadores entre Botafogo (2º) e Atlético-MG (10º).

Vale lembrar que somente a classificação ao principal torneio da América garante o clube na Copa do Brasil em 2025. O próximo jogo do time corintiano será diante do Criciúma, em Santa Catarina. O Vasco, por sua vez, acumula a quarta derrota consecutiva e perde força na briga pela classificação à Libertadores. Os cariocas estão na 11ª posição, com 43 pontos, e ainda precisam melhorar a pontuação para garantir matematicamente a permanência na primeira divisão. Na próxima rodada, recebem o já rebaixado Atlético-GO, em São Januário.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula