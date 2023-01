Gaslighting: comportamento abusivo de Gabriel também é violento

Esta semana, Tadeu Schmidt chamou atenção de Gabriel, no BBB 23, sobre a forma como ele tem tratado a atriz Bruna Griphao. Os dois iniciaram um relacionamento logo que a edição do programa começou, mas o brother demonstrou um comportamento abusivo e, em alguns momentos, até mesmo violento.

Em certa ocasião, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel prontamente respondeu: “Você vai tomar umas cotoveladas na boca”. O episódio motivou o discurso de Tadeu e acendeu o debate sobre relações tóxicas e abusivas.

Ronaldo Coelho, professor de Psicanálise e Análise do Discurso, explica que, quando falamos, estamos sempre negociando o sentido do que dizemos e qual relação vamos constituir com o outro. Este outro, por sua vez, pode aceitar ou se negar à proposta de relação em curso.

“A primeira fala pressupõe a ideia machista de que o homem seria superior à mulher e, por isso, a submeteria na relação. Essa seria a posição e a proposta de relação de Bruna para Gabriel, ao que ele rebate afirmando que não se submeteria a essa posição que ela atribuiu a ele e que, para submetê-la, poderia fazer uso da força e da violência física caso julgasse necessário”, analisa.

