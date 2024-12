Gastos dos consumidores nos EUA crescem 3,8% durante feriados de 2024

A temporada de feriados de 2024 nos Estados Unidos apresentou um desempenho surpreendente, com um aumento de 3,8% nos gastos dos consumidores em comparação ao ano anterior, conforme dados da Mastercard. O período analisado abrangeu de 1º de novembro até 24 de dezembro, superando a expectativa de crescimento de 3,2% que havia sido projetada pela empresa. As categorias que mais se destacaram foram vestuário, com um crescimento de 3,6%, eletrônicos, que subiram 3,7%, e joias, que tiveram um aumento de 4%. Michelle Meyer, economista-chefe do Mastercard Economics Institute, ressaltou que esses números refletem a robustez do consumidor, sustentada por um mercado de trabalho forte e pelo aumento da riqueza das famílias.

Entre 2019 e 2022, a riqueza das famílias americanas cresceu 37%, enquanto a taxa de desemprego se manteve em torno de 4%. As famílias com rendimentos mais elevados, que são responsáveis pela maior parte das despesas discricionárias, se beneficiaram de valorização nos mercados de ações e imobiliário, o que contribuiu para o aumento dos gastos.

Embora os consumidores estivessem dispostos a gastar, houve uma preocupação com o orçamento, o que resultou em um crescimento significativo do comércio eletrônico. As vendas online no varejo aumentaram 6,7%, enquanto as vendas nas lojas físicas tiveram um crescimento mais modesto de 2,9%. Durante o Black Friday, as vendas online atingiram a marca de US$ 41,1 bilhões, representando um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias