Gastos federais com prevenção de desastres no RS caem há 3 anos

União desembolsou R$ 3,1 milhões com esse fim para o Estado em 2023; despesas em todo o Brasil somaram R$ 69,7 milhões no ano

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) estima que o desastre causou ao menos R$ 967,2 milhões em prejuízos financeiros; na imagem, voluntários atuam no bairro Mathias Velho, região metropolitana de Porto Alegre Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Gabriel Benevides 12.mai.2024 (domingo) – 16h30



Os desembolsos da União para prevenção de desastres no Rio Grande do Sul diminuíram gradativamente durante 3 anos até 2023, quando atingiu R$ 3,1 milhões em investimentos. Os dados estão no painel de Recursos para Gestão de Riscos e Desastres do TCU (Tribunal de Contas da União).

Os números dizem respeito só aos valores que efetivamente foram desembolsados para o Estado. Os valores já reservados, mas que não chegaram ao destino, tendem a ser maiores.

Leia abaixo a evolução dos gastos desde 2012:



Em 5 anos, a União desembolsou R$ 55,2 milhões para a prevenção de desastres em território gaúcho. Em uma década, foram R$ 145,2 milhões. Houve um salto de 139% nos investimentos em 2019, quando foram destinados R$ 18,5 milhões.

Ao comparar os dados de desembolso por Estado, o Rio Grande do Sul foi o 3º Estado que menos recebeu o dinheiro.

A lista para 2023 conta com 9 unidades da Federação. O Rio de Janeiro (R$ 14,2 milhões) lidera o ranking das despesas. São Paulo (R$ 11,6 milhões) e Bahia (R$ 7,3 milhões) vêm na sequência.

Leia a lista:

O Amazonas (R$ 3 milhões) e a Paraíba (R$ 848 mil) foram os entes listados que menos receberam aporte.

O painel do TCU traz R$ 19,2 milhões que não foram atribuídos a nenhum Estado. Estão classificados como “recursos não se referem a transferências”.

BRASIL O país contou com um investimento total de R$ 69,7 milhões para prevenção de desastres em 2023. O estoque de desembolsos anuais cai desde 2019, ou seja, há 5 anos.

Os dados de 2024 mostram uma cifra de R$ 272 mil, na atualização até 6 de maio.

PREJUÍZO DAS ENCHENTES Cidades inteiras tiveram moradias destruídas com enchentes no Rio Grande do Sul. A CNM (Confederação Nacional de Municípios) estima que o desastre causou ao menos R$ 967,2 milhões em prejuízos financeiros.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma série de medidas para socorrer os gaúchos, que somam R$ 50,9 bilhões. Uma parte do dinheiro anunciado pelo governo federal terá impacto nos cofres públicos de R$ 7,7 bilhões.

Mesmo com o envolvimento nas contas do governo, o Congresso determinou que os valores extraordinários destinados ao Rio Grande do Sul devem ficar de fora da meta fiscal do ministro Fernando Haddad (Fazenda). Ou seja, o objetivo da equipe econômica de deixar as despesas iguais às receitas em 2024 fica mais fácil de ser cumprido.

Com uma prevenção maior, haveria possibilidade de que o impacto financeiro público e privado por causa do desastre gaúcho em 2024 fosse menor do que o registrado. Entretanto, os números mostram que esses investimentos vinham diminuindo a cada ano.

Depois que houve a tragédia no Rio Grande do Sul, algumas ações foram anunciadas. O governo disse que irá investir R$ 1,7 bilhão em novas ações de prevenção para desastres. O Ministério da Fazenda também estuda um programa para aliviar a dívida de Estados que tenham um maior compromisso em combater as mudanças climáticas.