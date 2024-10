Gavião Peixoto, em São Paulo, é eleita melhor cidade para viver no Brasil; Brasília fica com 2ª colocação

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma ferramenta que avalia a qualidade de vida nas cidades brasileiras, focando em aspectos sociais e ambientais, sem levar em conta os indicadores econômicos convencionais. Recentemente, Gavião Peixoto, em São Paulo, e Brasília, no Distrito Federal, foram apontadas como as melhores cidades para se viver, seguidas de perto por São Carlos, também em São Paulo. O IPS utiliza um total de 53 indicadores, organizando os municípios em três categorias principais:

Necessidades Humanas Básicas;

Fundamentos do Bem-Estar;

Oportunidades

Na lista das cidades com melhor desempenho no IPS, Gavião Peixoto lidera com uma pontuação de 74,49, seguida por Brasília com 71,25 e São Carlos com 70,96. Goiânia, em Goiás, aparece em quarto lugar com 70,49, enquanto Nuporanga e Indaiatuba, ambas em São Paulo, têm pontuações de 70,47. Outras cidades que se destacam incluem Gabriel Monteiro, Águas de São Pedro, Jaguariúna e Araraquara, todas com notas acima de 70.

No cenário global, o Brasil ocupa a 67ª posição no ranking do IPS, o que evidencia um aumento nas desigualdades sociais e econômicas no país. Entre as capitais, Brasília e Goiânia se sobressaem, enquanto cidades como Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba também apresentam resultados positivos em diferentes áreas avaliadas pelo índice. O IPS categoriza as cidades em nove níveis, sendo o Tier 1 o mais elevado, que abrange 308 municípios com uma pontuação mínima de 65,86. Esses municípios representam cerca de 29% da população brasileira e 41% do PIB do país. Em contrapartida, os Tiers inferiores, que incluem diversas cidades da Amazônia Legal, apresentam as piores classificações, refletindo as disparidades regionais existentes.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA