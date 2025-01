GCM acusado de matar secretário de Osasco teria escala alterada

São Paulo — O guarda civil municipal Henrique Marival de Sousa, preso em flagrante, nesta segunda-feira (6/1), por matar a tiros o secretário-adjunto de Osasco, estava prestes a mudar de escala. A informação é da GCM do município da Grande São Paulo. Ele foi detido ainda na sede da prefeitura, onde ocorreu o assassinato.

“Ele trabalhava em vários equipamentos públicos. Nesse momento, a gente ia mudar ele de escala, tirar de um posto e encaminhá-lo para outro”, disse o comandante da corporação, Erivan da Silva Gomes. Ainda de acordo com o inspetor regional da GCM, Henrique trabalhava havia mais de 10 anos como servidor público.

Os disparos aconteceram após uma reunião da corporação no local. O suspeito e a vítima permaneceram por aproximadamente uma hora e meia trancados dentro de uma sala.

De acordo com relatos de testemunhas, a esposa do guarda foi até o local do crime para convencer Henrique a se entregar à polícia. Ele foi detido na sequência.

Segundo o coronel da PM Valmor Racorti, comandante Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar (PM), a apuração inicial já indicava que a motivação para os disparos seriam desavenças profissionais e pessoais.

“A gente não vai entrar muito no mérito da questão, a [Delegacia] Seccional [de Osasco] vai apurar, até porque ninguém estava presente no momento”, complementou o coronel da PM.

Quem é o atirador

Henrique Marival de Sousa é Guarda Civil de 1ª Classe do município e integra o órgão desde 2015.

Segundo apurou o Metrópoles, Marival é tido como uma pessoa tranquila. Ele é casado e tem uma filha.

Quem é o secretário baleado

Adilson Custódio Moreira nasceu em 12 de janeiro de 1971 na cidade de Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Aos 6 anos de idade, mudou-se para Cabreúva, no interior de São Paulo, lugar onde estudou e iniciou a vida profissional, trabalhando em lavouras e indústrias.

Ele chegou a Osasco no ano de 1988 e montou uma empresa de motoboys, com a qual ficou até 1992, mesma época em que prestou concurso público na Prefeitura de Osasco para o cargo de Guarda Municipal. Tornou-se classe distinta por meio de um concurso interno.

Na Guarda Civil, iniciou os trabalhos como motorista de viaturas; efetuou patrulhamento em motos; trabalhou como Ronda Oficial; auxiliou e atuou em 2001 na implantação do Canil da Guarda Civil; e coordenou o setor de transportes e trabalhos de reestruturação predial da Guarda Civil. Também atuou para a instalação da academia que se encontra na sede da Guarda Civil. Recentemente, em conjunto com a equipe da Guarda Civil, ajudou a delinear o projeto de reestruturação do Plano de Cargos e Carreira da GCM.

Adilson Custódio Moreira se tornou Secretário de Segurança e Controle Urbano de Osasco em junho 2018. Saiu do cargo em 2019, quando o atual titular da pasta, José Virgolino de Oliveira, assumiu o cargo. A partir de então, Adilson passou a ser secretário-adjunto.

Prefeito não estava na sede

Conforme apurado pelo Metrópoles, no momento do ocorrido, o prefeito, Gerson Pessoa (Podemos), não estava na sede da administração municipal.