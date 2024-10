GCM realiza prisão em flagrante após roubo no bairro do Comércio, em Salvador

Na manhã desta quarta-feira (9), uma equipe do Grupamento Especial de Motociclistas da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo na Avenida da França, no bairro do Comércio.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima, que relatou ter sido abordada por um indivíduo armado com uma faca, que utilizou violência física e grave ameaça para subtrair seu aparelho celular.