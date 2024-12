GDF autoriza abertura de concurso para auditor da Receita. Saiba mais

A Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou a abertura de concurso público para o cargo de auditor fiscal da carreira de Auditoria Tributária da Receita do Distrito Federal. A informação consta na edição desta quinta-feira (26/12) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O certame abrirá 265 vagas imediatas, além de postos em cadastro reserva. Até o momento, porém, não há previsão para convocação nem definição da banca responsável pela organização do processo seletivo.

A portaria que trata do concurso detalha que o provimento ficará condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira no ano para convocação dos aprovados.

No último dia 30, a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz) havia pedido a abertura do processo seletivo para preenchimento das 265 vagas.

O despacho, encaminhado ao Comitê Interno de Gestão de Pessoas, também detalha que a previsão do provimento está contemplada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.