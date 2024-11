Gelatinas Keraform: O Segredo da Finalização Perfeita que Está Conquistando o Mundo dos Cachos

Skafe Cosméticos lança linha com cinco versões de gelatinas capilares que prometem definição, hidratação e alta fixação para todos os tipos de curvatura

As gelatinas capilares têm dominado o mercado de cosméticos como o novo queridinho para finalização dos cabelos. Em alta entre influenciadores e especialistas em beleza, esse produto se destaca por sua versatilidade: é ideal para definir, fixar e hidratar diferentes tipos de curvaturas. A Skafe Cosméticos, reconhecida pela inovação em produtos de cuidado capilar, apresenta a linha Gelatinas Keraform, composta por cinco versões formuladas para oferecer benefícios exclusivos e atender às necessidades de cada tipo de cabelo.

A linha começa com a Gelatina Keraform Cachos + Definidos, disponível nas versões de 500g e 1kg, que combina colágeno, Quinoa Pró e D-Pantenol. Esses ativos são fundamentais para a hidratação e definição intensa, proporcionando um efeito de memorização da curvatura sem deixar os fios ressecados. O colágeno auxilia na modelagem e retenção da água, enquanto a Quinoa Pró oferece suavidade e o D-Pantenol confere brilho e maciez.

Para quem enfrenta problemas com frizz e quer fios mais fortes, a Gelatina Keraform Babosa é uma excelente escolha. Com extrato de Aloe Vera e Alecrim, essa gelatina reforça a resistência capilar, ajudando a controlar o frizz e promovendo uma finalização impecável. Já a Gelatina Keraform Kids Cachinhos Perfeitos, voltada para o público infantil, possui fórmula suave e é dermatologicamente testada. Sua fragrância de melancia é um atrativo à parte, além de garantir definição e hidratação prolongada aos cachinhos das crianças.

Outra estrela da linha é a Gelatina Keraform Eu Amo Meus Cachos, que se destaca pela combinação de Óleo de Coco, Colágeno vegetal e Oliva. Rica em ácidos graxos e vitamina E, essa gelatina é ideal para quem deseja uma hidratação profunda e controle de volume com efeito antifrizz, mantendo os cachos definidos e nutridos por mais tempo.

Cada versão das Gelatinas Keraform pode ser usada sozinha ou combinada em “misturinhas” personalizadas, promovendo uma infinidade de possibilidades para finalizações, texturizações e penteados. Com essa linha, a Skafe Cosméticos reafirma seu compromisso com a inovação, oferecendo produtos que acompanham as tendências e as necessidades dos consumidores, tornando a finalização capilar uma experiência prática e de alto desempenho.