Gêmeos morrem após pai perder controle de direção e causar atropelamento na Bahia

Um acidente incomum causou a morte de irmãos gêmeos, de dois anos, em Casa Nova, no Sertão do São Francisco. O fato ocorreu nesta segunda-feira (11) quando o pai das crianças perdeu o controle da direção do veículo.

Segundo a TV São Francisco, o homem relatou que houve uma pane mecânica no veículo, o que fez ele perder a direção do carro e atingir os gêmeos que estavam com a mãe na frente da casa onde moravam. A informação é que ele não tinha carteira de motorista [CNH].

O homem foi preso em flagrante e deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Feridos, os gêmeos e a mãe foram levados para o hospital municipal, mas as crianças não resistiram aos ferimentos.

A mulher sofreu fratura em uma das pernas e deve passar por cirurgia. Os gêmeos foram identificados como Gael Ravi Alves dos Santos e Cael Levi Alves dos Santos.