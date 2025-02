Gemini 2.0: o que é, como funciona e por que usar a IA do Google

Liberada para todos no final de janeiro de 2025, a inteligência artificial do Google, Gemini 2.0, conta com o seu primeiro modelo, o Flash, que é capaz de realizar diferentes tarefas para ajudar o usuário no dia a dia. Além disso, em testes de performance, ele conseguiu resultados mais elevados do que o Gemini 1.5 Pro.

Disponível desde dezembro de 2024 para os assinantes do Gemini Advanced, o Gemini 2.0 Flash já pode ser utilizado por todos os usuários do Gemini de forma simples. Nas próximas linhas, saiba mais sobre o novo modelo de inteligência artificial do Google e veja como usá-lo.

O que é e como funciona o Gemini 2.0?

O Gemini 2.0 é a família de modelos de inteligência artificial do Google, que teve o seu primeiro lançamento realizado em dezembro de 2024, com o Gemini 2.0 Flash. Ele é um modelo extremamente rápido e eficiente, desenvolvido para proporcionar baixa latência e alto desempenho mesmo com grandes demandas.

De acordo com o Google, o Gemini 2.0 Flash é uma evolução do 1.5 Flash, o modelo mais popularizado entre os desenvolvedores. A nova versão traz novidades em seus recursos, como o suporte a entradas multimodais, que englobam imagens, áudio e vídeos. Ela também possui a geração de saídas multimodais, as quais têm imagens nativas combinadas com texto e áudio multilíngue adaptável através de texto-para-fala (TTS).

O novo modelo está disponível para todos os usuários do Gemini e permite que os aplicativos fiquem ainda mais interativos e imersivos. Segundo o Google, ele é duas vezes mais rápido do que o 1.5 Pro, além de ter um desempenho mais forte.

Entre as funcionalidades estão a geração de resumos e traduções. Sendo assim, você pode enviar um vídeo do YouTube, por exemplo, e solicitar sua tradução ou enviar uma foto com um texto em outro idioma para que a ferramenta o traduza para o português.

Como acessar e usar o Gemini 2.0: passo a passo

Para utilizar a ferramenta, você precisa seguir um passo a passo rápido e simples. Confira o tutorial abaixo!

Baixe o aplicativo Google Gemini Para isso, acesse o Google Play Store, pesquise por Google Gemini e clique em “Instalar”.

Abra o aplicativo e inicie a interação Explore todas as possibilidades. O app permite gerar – e modificar – imagens junto com texto. Além disso, há a possibilidade de trabalhar com fotos e vídeos, assim como gravações de áudio, para responder questionamentos. A ferramenta ainda possui habilidades matemáticas e “factualidade”, podendo acessar as pesquisas do Google. Ela também pode gerar áudio, sendo capaz de narrar um texto com uma das oito vozes disponíveis em vários idiomas e sotaques.



Perguntas frequentes sobre o Gemini 2.0

Gemini 2.0 é grátis? Sim. Para acessá-la basta ter uma conta Google. Gemini 2.0 é a IA mais rápida do Google atualmente? Sim, a Gemini 2.0 Flash é o modelo mais rápido do Google até o momento. Além disso, a empresa destaca que ele também é o mais eficiente.

