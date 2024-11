General tinha “roteiro” para deputados bolsonaristas rebaterem 8/1

A Polícia Federal encontrou em um HD do general Mário Fernandes (foto em destaque) um documento que servia como roteiro a ser usado por deputados bolsonaristas durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

Ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Fernandes foi preso na última terça-feira (19/11) por envolvimento na trama golpista que planejava, até mesmo, os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em 2022.

O roteiro, de três páginas, foi criado no dia 16 de maio de 2023, 10 dias antes da CPMI do 8 de Janeiro ser instalada. O arquivo revela extratégias e detalhes de como bolsonaristas tentaram criar uma narrativa em relação aos movimentos golpistas.

O que tinha no roteiro da CPMI do 8 de Janeiro

O documento traz orientações que deveriam ser exploradas pela oposição visando atacar o governo federal, o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal (PF).

Elas foram chamadas de “ideias-forças” e tinham as seguintes finalidades:

Desgastar o governo com afastamento dos ministros; e impeachment do presidente da República

Desgaste do STF e de Moraes, a fim de acabar com “ditadura da toga”; impeachment de ministros da Suprema Corte;

Anular a prisão e soltura dos “patriotas”

O roteiro também lista autoridades que devem ser convocadas (como o então ministro da Justiça Flávio Dino e o ex-ministro do GSI general Gonçalves Dias) e faz sugestões de inúmeras perguntas.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Roteiro tinha três tópicos com estratégias para os deputados da oposição adotarem durante a CPMI do 8 de janeiro Reprodução/Relatório PF 2 de 4 Roteiro tinha três tópicos com estratégias para os deputados da oposição adotarem durante a CPMI do 8 de janeiro Reprodução/PF 3 de 4 Roteiro tinha três tópicos com estratégias para os deputados da oposição adotarem durante a CPMI do 8 de janeiro Reprodução/PF 4 de 4 Roteiro tinha três tópicos com estratégias para os deputados da oposição adotarem durante a CPMI do 8 de janeiro Relatório/PF

Roteiro bolsonarista previa jogar culpa em Lula por 8 de Janeiro

No caso do governo, a estratégia era mostrar que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve “responsabilidade” nos atos, porque “tinha conhecimento do que poderia acontecer e não atuou para evitar a depredação do patrimônio público”.

A sugestão era dizer que houve prevaricação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Gabinete de Segurança Pública (GSI). “Mostrar, também, a possível leniência do governo federal para que estes fatos ocorressem, a fim de explorá-los politicamente”.

Em relação a Moraes e ao STF, a orientação era dizer que prisão dos “patriotas” se comparava a prisão dos judeus pelos nazistas. Além disso, era para argumentar que as prisões foram arbitrárias e as audiências de custódia foram feitas em desacordo com a legislação. “Ademais, que não houve individualidade no julgamento dos patriotas para que eles passassem a situação de réus, sendo realizado por lotes de centenas de pessoas”.

Por fim, quando os opositores fossem falar da PF, a estratégia era dizer que a corporação cometeu “abusos” e cumpriu “ordens ilegais” e que não “seguiu o devido processo legal” ao “prender 1,5 mil patriotas”.