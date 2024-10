Genro de Lula é derrotado nas eleições de Barra dos Coqueiros (SE)

(FOLHAPRESS) – O candidato Danilo Segundo (PT), genro do presidente Lula (PT), foi derrotado na disputa pela prefeitura de Barra dos Coqueiros, cidade vizinha a Aracaju.

Com 100% das urnas apuradas, Airton Martins (PSD) saiu vitorioso com 49,30% dos votos, contra 47,44% de Alberto Macedo (União Brasil) e 3,26% de Segundo.

A candidatura do genro do presidente enfrentou percalços na Justiça Eleitoral. Em 23 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe indeferiu seu registro de candidatura. O petista recorreu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral, que considerou que Danilo Segundo vive em união estável com Lurian Cordeiro, filha mais velha do presidente. Destacou ainda que a relação do casal é pública e amplamente divulgada nas redes sociais.

A Constituição prevê que são inelegíveis o cônjuge e parentes até o segundo grau do Presidente da República, exceto se o candidato já ocupar um cargo eletivo e concorrer à reeleição –o que não era o caso de Segundo.

Em sua defesa, o candidato alegou ser namorado de Cordeiro há cerca dois anos, destacou que ambos não vivem na mesma residência e que não haveria óbice para a candidatura.

Na campanha em Barra dos Coqueiros, Danilo Segundo destacou a relação próxima com o presidente como um diferencial para a estreitar a relação do município com o governo federal. E postou em suas redes sociais um vídeo em que o presidente pede voto para ele.

“Danilo, eleito prefeito de Barra dos Coqueiros, vai ter uma parceria com o governo federal para que a gente possa aprimorar todas as políticas de inclusão social que nós temos no Brasil para transformar Barra dos Coqueiros em uma cidade mais humana, mais feliz e mais próspera”, afirmou Lula.

