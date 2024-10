Genro é preso pela PCDF um dia após cortar pulso de sogra no DF

O homem que cortou o pulso da própria sogra foi preso nesta terça-feira (8/10). O suspeito, que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), estava foragido desde o crime, que ocorreu na noite de segunda-feira (7/10), em Sobradinho.

Após tomarem conhecimento do caso e da fuga do autor, agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) iniciaram as buscas. Ele foi localizado em uma casa na Vila Rabelo, foi detido e deve passar por audiência de custódia nesta quarta (9/10).

A mulher foi esfaqueada pelo genro após, supostamente, agredir a filha, que é namorada do suspeito. A mulher permanece internada após passar por cirurgia.

Segundo a PCDF, o homem é egresso do sistema penitenciário e estava em liberdade condicional.