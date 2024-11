Georgina Rodríguez bloqueou a irmã no Instagram? “São muito impulsivas”

Georgina Rodríguez e sua irmã Ivana estão em crise? A questão surgiu após rumores na imprensa espanhola de que as duas teriam discutido seriamente a ponto de se bloquearem no Instagram.

No entanto, horas após as notícias se espalharem, ambas “desbloquearam” as contas, conforme revelou Adriano Silva Martins no programa ‘V+Fama’. De acordo com o apresentador, uma fonte espanhola conversou com Ivana, que afirmou se tratar apenas de um “engano”.

“São desentendimentos típicos entre irmãs”, explicou o comentarista António Leal e Silva. Adriano acrescentou que ambas são “muito impulsivas” e destacou que as irmãs passaram o verão afastadas.

