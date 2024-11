Geração de novos empregos nos Estados Unidos registra queda em outubro

Em outubro, a economia dos Estados Unidos registrou a criação de apenas 12 mil novos empregos, conforme dados do “payroll” divulgados pelo Departamento do Trabalho. Esse número ficou significativamente abaixo da expectativa de 100 mil vagas. A taxa de desemprego se manteve estável em 4,1%. Além disso, as revisões dos dados anteriores mostraram uma queda de 31 mil empregos em setembro e uma redução de 81 mil em agosto. O setor privado enfrentou uma perda de 28 mil postos de trabalho no mês passado. Enquanto o setor de serviços conseguiu gerar 9 mil novas vagas, o setor industrial sofreu uma queda de 37 mil empregos. Em contrapartida, o setor público apresentou um desempenho positivo, com a criação de 40 mil postos de trabalho.

O salário médio por hora dos trabalhadores foi de US$ 35,46, refletindo um aumento de 0,4% em comparação ao mês anterior. No entanto, a taxa de participação da população na força de trabalho caiu para 62,6%, indicando uma possível diminuição no engajamento da força de trabalho. Esses dados mais fracos sobre o emprego podem abrir espaço para o Federal Reserve considerar cortes nas taxas de juros, uma medida que poderia estimular a economia em um momento de desaceleração.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira