“Isso ainda não foi discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro à medida em que a tecnologia avança, e você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor”, diz o vice de Lula.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, nesta terça-feira (12), que a abolição da escala de trabalho 6×1 “é uma tendência no mundo inteiro”. Em sua fala, o representante do governo afirmou que o tema ainda não foi debatido no Executivo.

Em entrevista coletiva na abertura da COP 29 em Baku, no Azerbaijão, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, setores amplamente afetados por uma possível mudança, comentou ainda sobre a preocupação de tais setores com relação a proposta e afirmou que “esse é um debate que cabe à sociedade e ao Parlamento”. A informação é do Uol.

O posicionamento de Alckmin endossa o pronunciamento de Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que informou nesta segunda-feira (11), em nota, que “a questão da escala de trabalho 6×1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40H semanais é plenamente possível e saudável, quando resulte de decisão coletiva.”, escreveu.