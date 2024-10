Geraldo Alckmin defende reforma da OMC em reunião do G20

Durante a reunião ministerial do G20, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, manifestou seu apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC). “O Brasil defende uma reforma e a modernização da Organização Mundial do Comércio que assegure que as questões do próprio desenvolvimento permaneçam centrais para todos os países. Apoiamos um sistema multilateral do comércio capaz de contribuir para um comércio global mais justo, inclusivo e eficaz,” disse Alckmin, que ressaltou que o G20 possui um papel fundamental na liderança desse processo, podendo atuar como um catalisador para a criação de novos arranjos comerciais que incentivem a integração econômica entre as nações.

A ministra das Relações Exteriores em exercício, Maria Laura da Rocha, também destacou a relevância do multilateralismo e da cooperação internacional, sublinhando a necessidade urgente de abordar as questões relacionadas ao comércio e investimentos. O vice-presidente apontou a importância de eliminar barreiras unilaterais que dificultam o comércio e fez um apelo para que os países adotem medidas que promovam um ambiente de negócios mais inclusivo. Ele enfatizou a necessidade de dar suporte a segmentos que historicamente têm sido sub-representados, como as mulheres, para garantir uma participação mais equitativa no comércio global.

Além disso, Alckmin mencionou os “três grandes eixos” que orientam a posição do Brasil no G20, conforme delineado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses eixos incluem a inclusão social, o enfrentamento das mudanças climáticas e a reforma da governança global, refletindo a visão do governo brasileiro para um futuro mais sustentável e justo no cenário internacional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias