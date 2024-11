Geraldo Alckmin deve ser nomeado presidente da COP30 em troca de possível “abandono” em 2026

O vice-presidente Geraldo Alckmin, líder da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas Sobre as Mudanças Climáticas de 2024 (COP29), em Baku, no Azerbaijão, é o principal candidato para presidir a edição de 2025 do evento, que ocorrerá em Belém (Pará).

O nome de Alckmin ganhou força, de acordo com analistas políticos, por se tratar de um nome considerado forte para comandar a conferência climática, mas também na intenção, do governo, de fazer uma espécie de “aceno político” ao vice-presidente.

Segundo a CNN, os mais cotados, até então, para a presidência da COP30 eram o secretário do clima e meio ambiente do Itamaraty, André Corrêa do Lago, e a secretária de mudança climática do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni.