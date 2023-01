Geraldo Alckmin dispensa militares que trabalharam com Hamilton Mourão

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) começou a reorganizar seu gabinete e trocou a equipe de segurança que atuava com o antigo vice, Hamilton Mourão. A substituição de integrantes das Forças Armadas continuaram no Planalto, afetando o GSI, além do gabinete de Alckmin. No GSI, foram dispensados dois integrantes das Forças Armadas, com outros quatro sendo designados para substituição. Já na vice-presidência, Alckmin dispensou 12 pessoas, sendo que nove eram militares. O vice-presidente nomeou nove pessoas e designou outras nove para a função do gabinete da vice-presidência. Nenhuma dessas 18 pessoas são militares. Além de vice-presidente, Alckmin também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Desde domingo, 22, Alckmin está no cargo de presidente da República, já que Lula viajou para a Argentina e para o Uruguai em sua primeira viagem internacional do terceiro mandato. Alckmin deixará o posto nesta quinta, 26.

Leia também

Custo de vida na Grande São Paulo fecha 2022 com alta de 6,3%, diz pesquisa



Flávio Dino afirma que governo não vai prorrogar intervenção no Distrito Federal



*Com informações da repórter Marília Sena