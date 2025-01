Gerard Piqué se muda para Miami para cuidar dos filhos

Parece que a dinâmica entre Gerard Piqué e Shakira passou por uma reviravolta. O ex-jogador de futebol decidiu se mudar temporariamente para Miami, nos Estados Unidos, para ficar com os filhos enquanto a cantora embarca em sua nova turnê mundial.

De acordo com a revista Vanitatis, a mudança acontece porque Shakira inicia sua série de shows no dia 11 de fevereiro, com previsão de término apenas em junho. Durante esse período, Piqué assumirá os cuidados de Milan, de 12 anos, e Sasha, de 10, na cidade americana.

O ex-atleta alugou um apartamento onde ficará hospedado por pelo menos dois meses. Enquanto isso, sua namorada, Clara Chía, permanecerá na Espanha.

