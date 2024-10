Gerente do feminino e massagista do Bahia são convocados para a Seleção Brasileira

Nos amistosos diante da Colômbia, nos dias 26 e 29 de outubro, a Seleção Brasileira Feminina terá o apoio de dois integrantes do corpo de funcionários do Bahia. A gerente do futebol feminino Carol Melo e o massagista Fábio Lima foram os escolhidos.

Carol chegou ao Bahia em julho de 2023 e é a grande responsável pelo departamento de futebol do clube. Pelo Bahia já acumula a conquista do Campeonato Brasileiro da Série A2.