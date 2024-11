Gerente do Jequié, Jayme Brandão projeta Baianão: “O primeiro objetivo é se classificar para a semifinal”

Na última quinta-feira (14), Jayme Brandão, gerente de futebol do Jequié, esteve presente no conselho técnico do Campeonato Baiano 2025. Após conquistar o título da segunda divisão do Baiano em 2023, o Jipão surpreendeu no Baianão 2024 e se classificou entre as quatro melhores equipes da competição. O diretor da equipe enalteceu a campanha deste ano e afirmou que o objetivo para 2025 é se classificar para o mata-mata do estadual novamente.

“A ideia é que o Jequié consiga igualar ou superar a campanha de 2024, o primeiro objetivo é se classificar para a semifinal, até para garantir um calendário maior para 2026. Conquistando isso, quem sabe chegar numa final”, explicou Jayme Brandão.

Por conta da campanha regular de G4 do Jequié no Campeonato Baiano 2024, a equipe garantiu vaga para a disputa do Brasileirão Série D 2025. O gerente de futebol do Jipão pregou a possibilidade de um possível acesso Campeonato Brasileiro, mas pediu cautela, pois é a estreia do clube numa competição à nível nacional.