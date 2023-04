Gerônimo realiza Baile Retrovisor em Salvador nesta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), o cantor Gerônimo realiza o BR: Baile Retrovisor na Casa Rosa, Rio Vermelho, a partir das 22h. No evento, ele estará acompanhado de sua orquestra Mont Serrat e terá como convidado especial o cantor Alexandre Peixe. Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 9 9327-2724.

Gerônimo está completando 50 anos de carreira e promete resgatar sucessos nacionais e internacionais em uma “viagem no tempo”. Com o objetivo de trazer de volta as músicas que marcaram época e influenciaram gerações, o baile retrô é destinado a um público eclético, de várias idades.

O repertório conta com sucessos do artista, como Jubiabá, Eu Sou Negão e É D’Oxum, além de grandes sucessos universais nacionais e internacionais, tornando a noite dançante e muito divertida. “Nosso baile tem como objetivo divertir as pessoas, fazê-las cantar e dançar conosco. Para isso, preparamos algumas surpresas musicais, que vão animar ainda mais o público”, comenta Gerônimo.

Para Gerônimo, o Baile Retrovisor é uma oportunidade de criar uma experiência única para o público, e ele está animado em surpreender e animar ainda mais a galera com suas escolhas musicais.

Serviço: Baile Retrovisor de Gerônimo | sexta (28), 22h, na Casa Rosa, Rio Vermelho | Ingressos: R$ 60 / R$ 30, à venda no Sympla.