Gerson comenta fala de Raphinha após empate contra o Uruguai: “Querem vencer assim como nós”

Após o empate entre Brasil e Uruguai por 1 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na última terça-feira (19), o nome do único gol brasileiro, Gerson, comentou sobre a fala do companheiro Raphinha depois do apito final. O camisa 11 afirmou que a Seleção “jogou pra car***”, e foi criticado nas redes sociais.

“Futebol é assim. A torcida sempre quer vencer, assim como nós. Criamos muito e, infelizmente, tomamos um gol ali. Continuamos jogando o nosso futebol, sempre para frente. Conseguimos empatar e continuamos tentando, mas infelizmente não saiu o gol”, disse Gerson.

Além disso, o jogador do Flamengo afirmou que ainda trocaria seu primeiro gol feito com a Amarelinha, pela vitória sobre os Uruguaios.