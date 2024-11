Gerson desfalca primeiro treino da Seleção Brasileira em Salvador

Meio-campo titular no time de Dorival Junior, Gerson desfalcou a Seleção Brasileira no primeiro treino da equipe em Salvador, antes de duelo importante contra o Uruguai. O atleta do Flamengo apresentou indisposição intestinal e foi o único atleta a ficar de fora das atividades neste sábado (16/11).

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Uruguai no Barradão, casa do Vitória. O Brasil joga contra a seleção uruguaia nesta terça-feira (19/11), às 21h45, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Recuperado de lesão no quadril, André voltou a treinar com o grupo na primeira parte das atividades. Na sequência, o meia seguiu para trabalho individual de preparação física. O restante da equipe treinou normalmente sob comando do técnico Dorival Junior.

Dodô e Alex Telles, convocados para substituir Vanderson e Guilherme Arana, também treinaram normalmente com o grupo. Além dos atletas da Seleção Brasileira, três jogadores das categorias de base do Vitória completaram o treino da equipe.