Gestão Lula é avaliada como ótima e boa por 44%, mas 51% consideram o governo péssimo, ruim ou regular

Paraná Pesquisas avaliou desempenho do terceiro governo Lula entre os eleitores de São Paulo



O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República é considerado péssimo, ruim ou regular por mais de 50% dos paulistanos. É o que aponta novo levantamento divulgado nesta terça-feira, 28, pelo Instituto Paraná Pesquisa com o eleitorado de São Paulo. De acordo com os dados, 44% dos entrevistados avaliam a atual administração como ótima ou boa, mas 51% consideram que o governo é péssimo, ruim ou regular. Cinco por cento não souberam opinar. O levantamento estimulado também questionou os participantes sobre a aprovação do governo. Entre os paulistanos, 58,9% aprovam o início da administração de Lula, e 33,3% desaprovam. Indecisos representam 7,8%.

A aprovação de Lula é maior entre o eleitorado feminino (63,2%); pessoas de 16 a 24 anos (72,1%); e no grupo de entrevistados com Ensino Fundamental completo (64,1%). Já a desaprovação do governo cresce no público masculino (39,9%); de 35 a 44 anos (38,9%); e com Ensino Superior (36,2%). A margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 1.012 eleitores da capital paulista, com 16 anos ou mais, durante os dias 23 a 26 de fevereiro e está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.