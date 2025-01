Gestores discutem respostas a eventos com potencial para se tornarem emergências de saúde pública

Fortalecer os estados na vigilância, preparação e resposta a eventos com potencial para se tornarem emergências de saúde pública, com foco na Vigilância dos Vírus Respiratórios foi um dos principais objetivos das Oficinas Estaduais MOSAICO – Aprimoramento da Vigilância dos Vírus Respiratórios. A ação, iniciada na terça-feira (21), foi finalizada nesta sexta-feira (24), no auditório da sede da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Durante a oficina, que foi promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), em conjunto com o Ministério da Saúde (MS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), com apoio da Sesab, foi produzido um diagnóstico situacional das ações que irão subsidiar o Plano de Ação Estadual do Mosaico.

Em uma das apresentações, Marcelo Gomes, Coordernador-Geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios do Ministério da Saúde, destacou que a preparação para qualquer emergência de saúde pública deve acontecer antes do fato.

“A proposta é construirmos juntos um plano de ação identificando os atores e os papéis de cada um dentro das estratégias de ação”, disse. Marcelo Gomes ainda ponderou que o custo da prevenção e da preparação é bem menor que o custo de se enfrentar uma pandemia. “Além da economia de recursos, o mais importante é conseguir preservar vidas”, ponderou.

Ao longo da oficina, foi demonstrado que a Estrutura Mosaico busca construir e implementar iniciativas para possíveis pandemias, levando em conta as diversas áreas da saúde. Desta forma, é importante que sejam buscadas e colocadas em práticas diversas abordagens para fazer frente aos desafios de prováveis emergências de saúde pública.

Para o subsecretário da Saúde do Estado, Paulo Barbosa, as áreas técnicas devem sempre saber que é possível melhorar. “Temos uma equipe competente de vigilância à saúde aqui na Bahia, mas temos a compreensão que podemos avançar ainda mais no trabalho. Esta é uma área fundamental para a construção de indicadores balizadores da gestão, avaliou. Ainda de acordo com o subsecretário, a Bahia contribui de forma essencial na construção de políticas de saúde pública.