Gianecchini atualiza estado civil após boatos de affair com médico

Reynaldo Gianecchini foi o primeiro convidado do podcast Café com Mussi, apresentado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, e aproveitou para atualizar o seu estado civil. O ator se viu em meio a boatos de que estaria vivendo um affair com o médico e modelo Wadih Vilela, de 33 anos.

“Faz nove anos que eu não namoro. Eu gosto da vida de solteiro, não sou uma pessoa que preciso ter alguém. A coisa anda bem sozinha, eu sou muito independente, eu gosto de viajar”, explicou o global.

“Gosto de me aprofundar nas coisas, mas ter alguém para casar também é uma delícia. No caso, não tem pintado porque se não bate um monte de coisa, vamos viver as historinhas. Estou super livre”, contou.

Por fim, Gianecchini afirmou que preza muito pelos encontros. “Sou um cara que sou apaixonado pela vida, eu adoro estar apaixonado e com tesão pela vida. Prezo muito os encontros, os encontros sexuais também, mas para se relacionar num nível maior, tem que valer a pena”, revelou.

Rumores de AffairO nome de Reynaldo Gianecchini se tornou viral no fim de novembro por conta de um suposto relacionamento com o médico Wadih Vilela. Tudo começou após internautas notarem coincidências envolvendo um quarto de hotel com o ator, como duas garrafas de água em uma mesinha e um carregador de celular em uma tomada.

O homem que poderia estar no quarto chama-se Wadih Vilela. Tem 33 anos de idade, é modelo, servidor público e atende como médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Três Lagos, no Mato Grosso do Sul.

Com mais de 40 mil seguidores nas redes sociais, o suposto affair de Gianecchini gosta de posar sem camisa, exaltando o corpo escultural, além de expor algumas fotos de viagens. Vale lembrar que, recentemente, o ator revelou que não vive em gavetas e gosta de testar novas experiências.