Gigante: empresa chinesa lança ônibus elétrico de 26 metros; conheça

O primeiro ônibus elétrico duplo articulado de 26 metros do mundo acaba de sair da maior fábrica desse tipo de veículo do planeta: a Yutong, localizada na China. O modelo foi feito sob medida para atender ao mercado mexicano, de acordo com comunicado da montadora divulgado à imprensa.

“Este ônibus pode não apenas atender às demandas locais urgentes por ônibus de grande capacidade e baixo consumo de energia, mas, também, considerar totalmente a experiência de viagem dos passageiros. Ele contribuirá para a modernização do transporte público urbano no México e, até mesmo, na América Latina no futuro“, disse Ren Wenhui, gerente da Yutong Mexico.

O veículo marca a estreia da nova bateria desenvolvida pela empresa, que garante “longo alcance de direção, curto tempo de carregamento, baixo ruído e menos poluição”. Sem informar detalhes, a companhia diz que o “avançado sistema de assistência ao motorista também ajuda a melhorar a segurança e o conforto ao dirigir”.

Empresa chinesa quer ampliar participação na América Latina (Imagem: Divulgação/Yutong)

Além disso, o ônibus recebeu áreas especiais para deficientes e mulheres, definidas de acordo com as leis e regulamentações locais. “Ele também vem com sistemas de ar condicionado de alta eficiência para fornecer aos passageiros viagem confortável no clima quente do México.”

Leia mais:

Não é só o ônibus elétrico que está em ascensão no México

Atualmente, a Yutong é responsável por 890 ônibus elétricos que operam na América Latina , de acordo com o E-Bus Radar;

, de acordo com o E-Bus Radar; Apenas no México, são 535 modelos de emissão zero , o que corresponde a 72% da participação no mercado local;

, o que corresponde a da participação no mercado local; “No futuro, maiores investimentos em P&D [pesquisa e desenvolvimento] e mais esforços no mercado de veículos de grande porte serão feitos para fornecer aos clientes soluções de transporte urbano com grande capacidade, contribuindo para que os usuários globais viajem de maneira verde, ecologicamente correta e inteligente ”, prometeu a empresa;

”, prometeu a empresa; A aquisição da nova frota vai de encontro com plano ambicioso de mobilidade urbana já em andamento no México;

já em andamento no México; Em janeiro, a presidente do país, Claudia Sheinbaum, apresentou o projeto de fabricação de mini veículos elétricos com metas de sustentabilidade, batizado de Olinia.

“Este pequeno carro deve ter a característica de ser seguro, elétrico, poder ser conectado a qualquer tomada e ter a maioria de seus componentes mexicanos. Então, aos poucos, vamos construindo essa cadeia produtiva”, disse Sheinbaum durante coletiva.

Serão projetados três tipos de mini veículos: mobilidade pessoal; mobilidade de bairro; e mobilidade de entrega. Os preços foram estimados entre 90 mil pesos (R$ 25 mil, na conversão direta) e 150 mil pesos (R$ 42 mil), dependendo do modelo.

Presidente do México lança plano do Olinia (Imagem: Divulgação/Governo do México)

O post Gigante: empresa chinesa lança ônibus elétrico de 26 metros; conheça apareceu primeiro em Olhar Digital.