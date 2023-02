Gigantes do Carnaval, Vai-Vai e Camisa Verde e Branco voltam ao Grupo Especial de São Paulo

Depois de ter sido rebaixado no ano passado, o Vai-Vai fez um desfile arrebatador e foi campeão do Grupo de Acesso I do Carnaval de São Paulo. O título foi confirmado nesta terça-feira, 21, e sela o retorno da agremiação à elite da folia paulistana. O vice-campeão foi o Camisa Verde e Branco, que também retorna ao Grupo Especial depois de 12 anos. As duas agremiações conquistaram 270 pontos, o máximo possível na disputa, e superaram rivais como a Nenê de Vila Matilde e a Mocidade Unida da Mooca. Do outro lado da tabela, a tradicional X9 Paulistana, bicampeã da elite do Carnaval, foi rebaixada para o Grupo de Acesso II ao lado da Morro de Casa Verde. Para 2024, além das já citadas Nenê e Mocidade, disputarão o Acesso I a Colorado do Brás, o Pérola Negra, que ficaram em 5º e 6º lugar, a Unidos de Vila Maria e a Estrela do Terceiro Milênio, rebaixadas do Especial, e a campeã e a vice do Acesso II, que serão conhecidas ainda esta noite.

