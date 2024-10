‘Gigi Perigosa’, líder de facção com três mandatos de prisão, é detida no Paraná

Gislaine de Carvalho, popularmente chamada de ‘Gigi Perigosa’, foi detida pela polícia paranaense sob a acusação de ter mandado executar cerca de 150 indivíduos. Ela é considerada uma das principais figuras do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), uma organização criminosa que surgiu com o objetivo de barrar a expansão do PCC em Santa Catarina. Ela estava foragida desde 2022, quando removeu sua tornozeleira eletrônica. As autoridades têm intensificado as operações contra facções que atuam no estado, e a detenção de uma líder como Gislaine pode impactar significativamente as atividades do PGC.

O Primeiro Grupo Catarinense é conhecido por sua atuação violenta e por rivalizar com outras facções, como o PCC. A criação do PGC foi uma resposta ao crescimento do PCC, que buscava expandir seu domínio em território catarinense, e a prisão de Gigi pode ser um golpe duro para essa facção. As investigações continuam, e a polícia está em alerta para possíveis retaliações e desdobramentos que possam ocorrer após a prisão de Gigi Perigosa.

