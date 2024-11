Gil anuncia aposentadoria após retorno do Santos à Série-A

O zagueiro Gil, aos 37 anos, anunciou que irá se aposentar ao final da atual temporada. A decisão foi revelada logo após o Santos garantir seu retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com uma vitória convincente de 2 a 0 sobre o Coritiba. O jogador expressou o desejo de encerrar sua carreira com um troféu da Série B. Em suas declarações, Gil afirmou que sua decisão já estava tomada há algum tempo. “Assim que a temporada terminar, vou tirar um tempo para descansar”, comentou. Apesar de ter recebido uma proposta de renovação do Santos, ele decidiu que é hora de se retirar dos gramados. O zagueiro também manifestou sua alegria pelo acesso do Santos à elite do futebol brasileiro. Ele destacou a importância desse momento, especialmente após ter sido vice-campeão no Campeonato Paulista. “É um sentimento muito bom recolocar o Santos na primeira divisão. Tínhamos esse objetivo e agora, com o acesso garantido, vamos em busca do título da Série B”, afirmou.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA