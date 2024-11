Gil do Vigor brinca ao resolver questões do Enem: “Pegou vários aqui”

Gil do Vigor aproveitou o Instagram para resolver uma das questões do Enem que viralizou e aproveitou para brincar com seus seguidores na legenda. As provas foram realizadas no último domingo (10/11) e logo receberam diversas menções na internet.

No feed, ele mostrou o comentário de um usuário, que reclamava de uma questão de matemática, e aproveitou para mostrar a solução. “O Enem pegou vários aqui. Vigorem”, disse ele, adicionando uma risada em sua fala.

Nos Stories, ele contou que estava no avião, indo para Washington, nos Estados Unidos, e trabalhando. “Voando e respondendo questões do Enem. Eu adorei”, declarou, questionando se seus seguidores querem que ele continue resolvendo as perguntas da prova.

