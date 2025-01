Gil do Vigor defende edição ‘all stars’ de reality show

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Gil do Vigor, um dos ex-BBBs mais populares das últimas edições, se disse animado para a 25ª edição do reality show, que estreia no dia 13.

Mas, para o economista, babadeiro mesmo seria uma edição “all stars”, ou seja, com nomes marcantes de ex-participantes.

“Seria explosão, eu iria. Esse ano eu me resolvo de tudo, aí ano que vem já me coloca [na casa]”, sugeriu durante o programa Mais Você desta quinta-feira (2). “Acho que precisa, é nostálgico.”

Gil disse que na gravação da chamada para comemorar 25 edições encontrou participantes para os quais torceu em antigas edições.

“Vi todo mundo que fui fã, vi o olhar deles. Vai ser histórico. Brasil pede isso, vai ser nostálgico, é muita história para contar, brasileiro precisa”, falou. “Imagina alguém que nasceu em 2002 ter a oportunidade de ver grandes nomes do programa.”

Leia Também: Influenciador morre aos 37 anos após luta contra obesidade