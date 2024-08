Gil do Vigor perde voo após crise de ansiedade: “Indo com fé em Deus”

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida de Gil do Vigor com voo – Foto: Reprodução Ex-BBB e economista, Gil do Vigor preocupou os seguidores ao revelar que precisou adiar um voo de São Paulo a Recife por conta de uma crise de ansiedade.

“Partiu, Recife! Volto na segunda. Fact: Comprei uma passagem para voar hoje pela manhã e tive uma crise de ansiedade e não voei.

Comprei outra passagem para agora e estou indo com fé em Deus”, escreveu o influenciador nesta sexta-feira (16/8), junto a foto de um avião.

1 de 9

Sindicato reage após TV Globo escalar Gil do Vigor para Família é Tudo

Instagram/Reprodução

2 de 9

Gil do Vigor comemorou a renovação de seu contrato com a TV Globo

Instagram/Reprodução

3 de 9

Gil do Vigor

Foto: Marcos Duarte/Divulgação

4 de 9

Gil do Vigor relembra quando se assumiu gay: “Medo de me atacarem”

5 de 9

Ex-BBBs Beatriz e Gil do Vigor fingem namoro e se divertem em jantar

6 de 9

Gil do Vigor e Davi

Reprodução/Instagram

7 de 9

Gil do Vigor mostra o teste de Covid-19

8 de 9

Gil do Vigor ficou revoltado com o plano de saúde

Reprodução/Instagram

9 de 9

Gil do Vigor revela planos para tentar assumir a presidência do Brasil

Reprodução/Instagram

Na noite da última quinta-feira (16/8), Gil desabafou sobre o medo de viajar e citou o caso da VoePass, cuja aeronave caiu Vinhedo, no interior de São Paulo. “Sou uma pessoa que ando muito de avião e tenho muito medo, não vou mentir para vocês”, admitiu o economista. “Quando você vê um acidente acontecer, fica logo desesperado e preocupado”, comentou.

Em resposta ao desabafo, o ex-BBB recebeu mensagens de apoio dos internautas. “Meu deus Gil Revelou que teve crise de ansiedade ao tentar voar hoje de manha e acabou mudando seu voo para agora. Gil que deus te proteja sempre”, publicou um perfil no X, antigo Twitter.

“Eu tbm tô com medo de voar…”, escreveu outra pessoa.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?