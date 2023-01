Gilberto Gil e Caetano Veloso fazem passagem de som para o Festival de Verão

Gilberto Gil e Caetano Veloso fizeram a passagem do som para o Festival de Verão na noite desta sexta-feira (27), um dia antes da apresentação que será no sábado (28). Gil, que é a sexta atração do festival, vai convidar Caetano para subir ao palco. No sábado, a festa também vai contar shows de outros artistas como Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Ferrugem.

Familiares de Gilberto Gil também participaram da passagem. Os netos João e Flor, a nora Maria e a filha Nara fazem parte da banda e tocarão ao lado do cantor no evento.

Os dois amigos já haviam deixado os fãs ansiosos quando postaram nas redes sociais a foto de um dos ensaios do Festival de Verão, no dia 18 de janeiro. Na legenda, eles perguntaram quais músicas não poderiam faltar no repertório e os fãs sugeriram sucessos como “Força Estranha”, “Esotérico” e “Expresso 2222”.

O Festival de Verão será realizado neste fim de semana, no Parque de Exposições.