Gilmar Mendes critica TJ-RJ após voto para manter Ednaldo Rodrigues no cargo

Na última quarta-feira (9), durante sessão plenária do STF (Superior Tribunal Federal), o ministro Gilmar Mendes votou para manter o retorno do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, ao cargo. O ministro criticou a interferência do TJ/RJ (Tribunal Regional do Rio de Janeiro), que anulou o acordo entre o MP/RJ (Ministério Publico do Rio de Janeiro) e a CBF, resultando na destituição de Ednaldo Rodrigues da presidência da entidade.

Segundo Gilmar Mendes, a atuação do MP, ao buscar solução negociada com base na interpretação da Lei Pelé, não configurou intervenção indevida. O relator apontou que a deliberação do tribunal, que anulou de ofício a assembleia geral eleitoral realizada autonomamente pela CBF, foi a real fonte de interferência externa na gestão da confederação.

“O grande fator de interferência externa na autonomia da CBF em todo o episódio decorreu não da atuação do MP do Rio de Janeiro, que meramente buscou a concretização de sua interpretação dos dispositivos da lei Pelé, resolvendo a questão por meio de solução negociada construída em conjunto com a própria CBF, mas da deliberação do Tribunal de Justiça”, afirmou Gilmar Mendes.