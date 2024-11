Gilmar Mendes recebe autoridades em coquetel para celebrar congresso

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília, sediou o 27º Congresso Internacional de Direito Constitucional de terça-feira (29/10) até a noite dessa quinta-feira (31/10). Para encerrar o evento com maestria, o professor da instituição de ensino e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ofereceu um coquetel em comemoração ao sucesso e encerramento do evento.

Realizado no Lago Sul, o encontro reuniu acadêmicos participantes do congresso e autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Grandes nomes do cenário jurídico do Brasil e do exterior também prestigiaram a celebração. Embaixadores e representantes de embaixadas compareceram na noite prestigiada.

Marcaram presença na ocasião o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco; além de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Contas da União (TCU). A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, esteve entre os convidados.

Reconhecido nacionalmente como um dos mais importantes eventos acadêmicos na área do direito, o congresso promoveu a apresentação e a discussão de temas importantes para a “defesa da democracia”, conforme explicou o professor e ministro Gilmar Mendes em entrevista à coluna Claudia Meireles.

“Um congresso de direito constitucional e que discutimos temas importantes para a defesa da democracia, como a questão da inteligência artificial, os desafios das redes sociais e a independência do Judiciário. Foram temas muito importantes discutidos durante esses três dias”, destacou o ministro do STF.

Na avaliação do doutor em direito pela Universidade de Münster, na Alemanha, o encerramento do congresso mereceu ser celebrado. “É um dia de festa porque, de fato, houve um esforço enorme para realizar um congresso anual como esse. Quando tudo dá certo, nós comemoramos”, ressaltou Gilmar Mendes.

Congresso

Segundo o professor do IDP, o congresso reuniu mais de 600 pessoas presencialmente nos auditórios da instituição de ensino ao longo dos três. Em ambiente on-line, foram mais de 3 mil. “Talvez seja o maior [evento] que já realizamos. Voltamos no ano passado com mais força e, este ano, com maior força ainda e com essa tamanha internacionalização”, frisou.

Gilmar Mendes pontuou sobre uma das “marcas características” do IDP ser a internacionalização. “É extremamente importante. Nós insistimos muito nisso, desde o começo”, salientou. Ele acrescentou: “Hoje, temos oito cursos. Em todos o ramos, nós nos dedicamos à ideia de internacionalização.”

Além de proporcionar que os alunos façam intercâmbio para vivenciarem experiências profissionais no exterior e aumentarem a bagagem de conhecimento, o IDP tem no corpo docente três professores franceses, dois da Argentina e um da Colômbia. “O trabalho e o diálogo internacional é uma marca do IDP”, defendeu o ministro do STF.

Confira os cliques do evento pelo olhar da fotógrafa Wey Alves:

Programação

Passaram pelo congresso o presidente e o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin e Luís Felipe Salomão, respectivamente; o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; entre outras autoridades.

O 27° Congresso Internacional de Direito Constitucional contou com o apoio institucional da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Fórum de Lisboa; Fórum de Integração Brasil Europa (Fibe); Centro de Pesquisa (Cepes) do IDP; Centro de Direito, Internet e Sociedade (Cedis) do IDP; Centro de Pesquisa Peter Härbele; e a Embaixada da França no Brasil.

