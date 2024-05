Gilmar suspende julgamento da Lei da Improbidade Administrativa

Ministro do STF pede vista na 3ª sessão do julgamento dizendo estar “fascinado” com voto de Moraes, que começou a ser lido na 4ª feira

Sérgio Lima/Poder360

Bruna Aragão 16.mai.2024 (quinta-feira) – 18h24



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes suspendeu o julgamento de uma série de alterações sofridas na Lei de Improbidade Administrativa (8.429 de 1992) ao pedir vista (mais tempo para análise) na 3ª sessão do caso, retomada nesta 5ª feira (16.mai.2024). A Corte tem até 90 dias para retomar o julgamento colegiado do caso conforme emenda regimental.

“Eu queria a vista desse processo. Todos nós estamos fascinados com o voto do ministro Alexandre [de Moraes], mas, de fato, tem algumas questões que, ao meu ver, são complexas como o debate já demonstrou desde ontem”, disse Gilmar Mendes.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, pediu a suspensão de dispositivos de 9 artigos da Lei. A leitura do seu voto começou na 4ª feira (15.mai) e continuou nesta 5ª feira (16.mai).

Em dezembro de 2022, Moraes suspendeu parte das alterações da nova redação com a lei 14.230 de 21, a pedido da revisão de 36 artigos da norma feito pela Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público).

Nesta 5ª feira (16.mai), o ministro declarou parcialmente inconstitucional o artigo 23-C da Lei de Improbidade Administrativa. A alteração da legislação original, segundo Moraes, de uma forma “totalmente infundada”, fraturou bilhões em recursos públicos da fiscalização e da possibilidade de aplicação da norma.

O artigo diz que os atos que envolvam recursos públicos de partidos políticos ou suas fundações serão responsabilizados nos termos da Lei dos Partidos Políticos (9.096 de 1995).

O texto prescreve responsabilização na prestação de contas, o pagamento de multas, a devolução do dinheiro, julga as contas aprovadas ou não, mas não há nenhuma previsão específica para aquele que pratica o ato de improbidade como dirigente partidário ou dirigente das funções ligadas ao partido político, de acordo com o relator.

Em relação ao artigo 12, o ministro declarou inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 12, que restringe o alcance da proibição de contratar com o Poder Público só ao ente lesado pelo ato de improbidade. Alterou ainda trechos dos artigos 17 e 23.

Na 4ª feira (15.mai), Moraes afirmou que trechos da norma facilitam a isenção de sanção por corrupção e ferem a autonomia do MP (Ministério Público).

ENTENDA O JULGAMENTO Se os ministros acompanharem o relator, será garantida maior autonomia à atuação do Ministério Público. Além disso, será suspensa a regra de que a perda da função pública só se aplica ao cargo que o réu ocupava ao cometer a ilegalidade.

O dispositivo, segundo Moraes, facilita que agentes públicos se eximam da sanção por meio da troca de função ou no caso de demora no julgamento da causa.

Segundo Berlinque Cantelmo, advogado especializado em competências do setor público, a tendência é que os demais ministros sigam o entendimento do relator para revogar dispositivos, incluindo aquele que inviabiliza a instauração ou a continuidade de ação de improbidade se o agente público for absolvido em ação penal pelos mesmos fatos (art. 21, parágrafo 4º da Lei de Improbidade).

Para o advogado, o ponto central da discussão é o tensionamento entre o Congresso Nacional e o Judiciário.

À medida que Moraes acolhe pré-concepção de suposta perda de autonomia do MP (autor da ação), a lei 14.230 de 2021, que altera redação original, já foi amplamente difundida e construída por processo legislativo democrático em respeito à norma regimental, disse Cantelmo.

Esta reportagem foi escrita pela estagiária de jornalismo Bruna Aragão sob a supervisão da editora-assistente Isadora Albernaz.