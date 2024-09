Gilsons celebram herança musical de Gilberto Gil na banda

Formada por José, João e Fran Gil, filho e netos do ícone da música brasileira Gilberto Gil, o grupo Gilsons carrega no sangue uma herança musical rica e diversa, que reflete diretamente em sua identidade artística. O grupo se apresenta em Brasília nesta sexta-feira (13/9), no Na Praia, e promete um show cheio de surpresas e misturas musicais.

A influência de Gilberto Gil na trajetória da banda é inegável. Para João Gil, a maior herança deixada pelo avô não se limita à conexão familiar, mas se estende à liberdade criativa e à mistura de gêneros, marcas registradas do lendário artista.

“A gente é muito fã da obra, muito fã de tudo que ele criou”, disse João em entrevista ao Metrópoles. “A grande herança, no caso, é justamente você ter essa liberdade para se experimentar e não ter receio de misturar. A gente acredita muito na mistura.”

Os Gilsons combinam elementos tradicionais, como o violão e os tambores, com influências modernas, como beats eletrônicos e programações, trazendo uma sonoridade única que conversa com públicos de diferentes gerações.

“A gente é dessa geração que cresceu ouvindo as músicas mais tradicionais, mas também ouvindo as músicas de hoje. Então, a gente gosta de brincar nesse lugar, de fazer essa mistura do que a gente gosta atualmente com o que a gente gosta de mais antigo”, completa João.

O Gilsons é formado por um dos filhos e dois dos netos de Gilberto Gil

Foto: Instagram/Reprodução

O grupo Gilsons é formado por João Gil, Francisco Gil e José Gil

BS Fotografias/ Divulgação

Francisco Gil

BS Fotografias/ Divulgação

José Gil

BS Fotografias/ Divulgação

Gilsons

Lucas Nogueira

Artista tocaram no festival pé na areia na noite dessa sexta-feira (11/8)

BS Fotografias/Divulgação

Sucesso que veio “devagarinho” Formada de maneira discreta em 2018, a banda enfrentou desafios como a pandemia, que interrompeu seus primeiros planos de gravações e turnês. “A gente começou de uma forma muito despretensiosa. Nossos primeiros shows não tinham nem nome ainda”, lembra João.

Foi durante o período de isolamento que o grupo apostou nas parcerias, colaborando com artistas como Murilo Chester, Jotapê e Rachel Reis. “A gente acredita muito em parcerias”, diz João.

O sucesso da banda chegou aoBrasil todo com o lançamento da canção Várias Queixas e em seguida se consolidou com o primeiro álbum, Pra Gente Acordar.

“Foi a realização de um sonho. A gente sempre quis ter um trabalho completo que desse a cara de fato do que é o Gilsons. E isso se materializou no primeiro álbum”, comenta João. A partir desse lançamento, o trio percorreu o Brasil e realizou suas primeiras turnês internacionais, incluindo apresentações na Europa e nos Estados Unidos.

Sobre os futuros projetos, João revela que a banda está focada em parcerias e lançamentos isolados antes de pensar em um segundo álbum. “Estamos desenvolvendo e conversando bastante. Temos outras coisas que vão aparecer logo, logo”, adianta.

Na Praia Para o show desta sexta-feira no Na Praia, Os Gilsons prometem uma apresentação especial, com a presença de duas convidadas de peso: Rachel Reis, que colaborou com a banda na faixa Bateu, e Luedji Luna, uma das vozes mais celebradas da música contemporânea brasileira.

“A gente está muito feliz de ter as duas no palco. São duas artistas que a gente admira muito, não só musicalmente, mas como pessoas e artistas completas”, ressalta João.