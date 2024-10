Gilvan é reeleito prefeito de Prado com ampla vantagem nas eleições de 2024

Neste domingo (06), a cidade de Prado (BA) celebrou a vitória do prefeito Gilvan (PSD), que conquistou a reeleição para os próximos quatro anos com uma impressionante maioria 65,76% dos votos válidos. Com 13.393 eleitores que depositaram sua confiança em sua liderança, Gilvan não apenas confirmou sua popularidade, mas também destacou a força de sua coligação, “NOSSO POVO, NOSSA FORÇA”, composta por partidos como REPUBLICANOS, PODE, AGIR, PSB, PSD, SOLIDARIEDADE, PC do B, PT e PV.

Em contraste, seu oponente WILSINHO BRITO obteve 30,42%, totalizando 6.196 votos. A diferença expressiva nas urnas reflete o apoio consolidado que Gilvan tem na comunidade.

A eleição de 2024 em Prado não foi apenas uma vitória para Gilvan, mas um testemunho da força da união entre os partidos na coligação, que se comprometeram a trabalhar em prol do povo e do progresso da cidade. Com um resultado tão expressivo, as expectativas são altas para os próximos quatro anos, onde Gilvan e Carlão deverão implementar políticas que atendam às demandas da população e busquem melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos.

O eleitorado de Prado demonstrou claramente seu desejo por continuidade e estabilidade, e a reeleição de Gilvan é um sinal claro de que a comunidade acredita em sua capacidade de liderar e transformar a cidade para melhor. Agora, com um novo mandato pela frente, todos os olhares estão voltados para o que está por vir.