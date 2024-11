Giorgia ou José Roberto: descubra quem ganhou o Masterchef

Separem os louros para José Roberto! O analista de suprimentos, natural de Natal (RN), foi o grande campeão da 11ª temporada do Masterchef Brasil. O cozinheiro, de 46 anos, que foi escolhido pelos jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, derrotou a jornalista Giorgia Paladini. Além do troféu, ele embolsou R$ 350 mil, um troféu e uma série de prêmios.

Após superarem os outros 21 candidatos e diversos desafios, os dois cozinheiros amadores chegaram com chances iguais de garantir o título da temporada. Na semifinal, que foi ao ar na última semana, Giorgia foi a primeira a carimbar o passaporte para a final, enquanto José Roberto foi o segundo escolhido.

Como foi a final

Antes da final, o Masterchef Brasil mostrou um pouco dos bastidores. Já no palco, a ordem nesta temporada foi diferente, com as famílias entrando na cozinha antes dos finalistas. Do lado do analista de suprimentos, estavam a sua esposa e seus dois filhos. Já Georgia, recebeu a presença de seu marido e de seus pais.

Os finalistas foram desafiados a criar um menu autoral completo, com entrada, prato principal e sobremesa, que representasse suas visões na gastronomia. Antes do início da produção, eles escolheram envelopes com vantagens. Enquanto Zé Roberto teve a oportunidade de ser o primeiro na hora da degustação, Giorgia ganhou o poder de tirar uma dúvida com os jurados.

Antes da última etapa, o chef Diego Lozano foi apresentado ao público como o novo jurado do Masterchef Confeitaria, que estreia na próxima quinta-feira (19/11). O confeiteiro iniciou o seu trabalho no programa experimentando a sobremesa dos finalistas.

Reforço pesado pra avaliar as sobremesas da final: Chef Diego Lozano! #MasterChefBr pic.twitter.com/IBgXW4py8D — MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 13, 2024

Menus e elogios

A jornalista elegeu Mátria como o nome de seu menu, em homenagem ao Brasil, mas com uma fusão das cozinhas por onde passou. Ela já morou em Portugal, Itália e Alemanha. Já Zé Roberto, nomeou seus pratos como As Terras Por Onde Passei, inspirado na música de Luiz Gonzaga. Ele batizou os pratos como “origem”, “a conquista” e “a descoberta”.

Confira:

Giorgia chegou com o menu “Mátria”! Gostaram? #MasterChefBr pic.twitter.com/w0p2W83dfq — MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 13, 2024

José Roberto com o menu “As Terras Por Onde Passei”! Forte, né? #MasterChefBr pic.twitter.com/eyRYetIZRd — MasterChef Brasil (@masterchefbr) November 13, 2024

Zé Roberto foi o primeiro a apresentar a entrada e foi bastante elogiado pelos jurados. “Muito surpreendente”, classificou Helena Rizzo. Giorgia também recebeu comentários positivos dos profissionais. “Comida de verão extraordinária”, comentou Jacquin.

Os elogios também seguiram no prato principal, com os elogios voltados à evolução dos cozinheiros e que o trabalho “não era amador”. Antes das sobremesas, o chef Diego Lozano, novo jurado do Masterchef Confeitaria, foi apresentado e aumentou a pressão sobre Giorgia e Zé Roberto.

E, como não poderia deixar de ser, os dois encantaram Helena, Jacquin, Fogaça e Lozano e dificultaram o trabalho de escolher o grande campeão. O chef confeiteiro falou muito sobre o sabor do prato do natalense, mas afirmou que a sobremesa não era bonita. Para a jovem de 24 anos, o chocolatier que a combinação de sabores o agradou.

Entretanto, por conta do conjunto da obra, quem levou foi o analista de suprimentos.