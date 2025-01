Girl power: 10 jogos com protagonistas mulheres que devem chegar em 2025

Não há como negar que, no passado, as mulheres nos videogames foram, em sua maioria, completamente ignoradas ou mal escritas. Felizmente, as coisas estão mudando na indústria como um todo.

Agora, os desenvolvedores estão percebendo que não apenas as mulheres realmente jogam videogames, mas que os jogos com protagonistas femininas vendem e que vale a pena escrever sobre elas.

Apesar do marketing inicialmente neutro em termos de gênero – e de várias mulheres terem papéis importantes nos principais jogos, a queda do mercado dos games em 1983 levou as empresas a decidirem que o marketing exclusivo para meninos seria uma medida lógica.

Isso acabou se refletindo nos jogos produzidos, que geralmente giravam em torno de heróis masculinos. Além disso, embora não seja mais tão incomum que um jogo tenha uma protagonista mulher, ainda há muito mais protagonistas homens do que mulheres.

10 jogos protagonizados por personagens femininas para você conhecer em 2025

Ainda que existam algumas pessoas que ficam chateadas e usam as redes sociais para reclamar toda vez que um jogo com mais representatividade é anunciado, a maioria dos jogadores fica empolgada com a perspectiva de uma liderança feminina forte. Assim, veja abaixo 10 dos lançamentos mais esperados de jogos com protagonistas femininas.

Assassin’s Creed: Shadows

Assassin’s Creed: Shadows (Ubisoft/reprodução)

O novo título da franquia finalmente levará os jogadores para a tão requisitada era do Japão feudal, permitindo a opção de assumir o controle de dois protagonistas: Naoe, uma assassina shinobi, e Yasuke, um samurai.

Ainda não se sabe muito sobre a história de Naoe, embora os trailers pareçam sugerir que ela é motivada por vingança. O jogo será lançado em 20 de março, disponível para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. No momento, o jogo está em pré-venda por R$ 349,99.

Civilization VII

Civilization VII (Firaxis Games/reprodução)

O “Civilization VI” já apresentava muitas opções de líderes mulheres, como Cleópatra e Rainha Vitória – e o “Civilization VII” parece estar seguindo o mesmo caminho. Embora não haja uma lista completa de líderes jogáveis, três mulheres foram confirmadas até o momento: Amina, uma lendária rainha guerreira que construiu um império em toda a África; Hatshepsut, que governou o Egito como faraó e trouxe prosperidade econômica; e Himiko, que governou como uma rainha espiritual que se diz ser muito boa em diplomacia.

O jogo será lançado no dia 11 de fevereiro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Atualmente, o jogo está em pré-venda por R$ 349,90.

Clockwork Revolution

Clockwork Revolution (inXile/reprodução)

Essa aventura lança os jogadores em uma metrópole steampunk, cujo progresso eles podem destruir sistematicamente com viagens no tempo. Ainda não existem muitas informações sobre a protagonista de “Clockwork Revolution”, mas ela é uma jovem que se depara com uma máquina do tempo (chamada de Chronomancer) e a utiliza para iniciar uma revolução contra o governo autoritário de Lady Ironwood.

O que se sabe com certeza é que a heroína fará uso extensivo do Chronomancer para alterar a história, desfazendo as conquistas da cidade e levando-a à ruína. “Clockwork Revolution” será disponibilizado para Xbox Series X, Xbox Series S e PC, mas ainda não tem uma data de lançamento definida devido a um atraso em 2024.

GTA 6

GTA 6 (Rockstar Games/reprodução)

A série “Grand Theft Auto” tem um histórico de ser muito dominada por homens, mas o GTA 6 finalmente deve mudar isso. Pela primeira vez, a série apresenta uma mulher no centro do palco – ao lado de seu parceiro. Pelo que mostra o trailer, a protagonista Lucia parece ter um histórico de causar o caos.

“GTA 6” deve ser lançado no final de 2025 para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Embora a data exata ainda não tenha sido anunciada – e atrasos podem acontecer –, existem rumores de que o jogo será lançado em 17 de setembro.

Ghost of Yotei

Ghost of Yotei (Sucker Punch/reprodução)

“Ghost of Tsushima” foi um grande sucesso, e os fãs estavam esperando ansiosamente por uma sequência. Muitos esperavam que o próximo jogo continuasse a guerra de Jin Sakai contra o Exército Mongol – mas a história é totalmente nova. “Ghost of Yotei” é uma sequência que se passa 329 anos depois e apresenta uma nova protagonista – uma Ronin chamada Atsu.

Tudo indica que Atsu está viajando pelo Monte Yotei em uma busca por vingança, possivelmente ajudando outras pessoas ao longo do caminho. “Ghost of Yotei” será lançado para PlayStation 5 em 2025, mas ainda não possui uma data definida.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic: The Heretic Prophet (Naughty Dog/reprodução)

Da mesma desenvolvedora de grandes nomes, como “The Last of Us”, este jogo apresenta uma narrativa inédita que acompanha a caçadora de recompensas Jordan A. Mun. O trailer mostra que a protagonista, interpretada pela atriz Tati Gabrielle, está em busca por um criminoso em um planeta remoto, de onde ninguém voltou nos últimos 600 anos. O lançamento de “Intergalactic: The Heretic Prophet” será para PlayStation 5, mas ainda não conta com uma data de lançamento.

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4 (Retro Studios/reprodução)

Samus Aran fez seu nome como heroína de um jogo em uma época em que os videogames eram comercializados com foco nos meninos e que a representação feminina era quase inexistente. Embora ela continue a ser uma personagem popular, já faz algum tempo que Samus não protagoniza um grande jogo.

Ainda não existem muitas informações sobre o enredo de “Metroid Prime 4”, mas parece que Samus enfrentará um inimigo antigo chamado Sylux. O jogo deve ser lançado este ano para Nintendo Switch, mas ainda não possui data definida.

South of Midnight

South of Midnight (Compulsion Games/reprodução)

Quando um furacão assola sua região, Hazel é levada para um mundo onde a realidade e a fantasia se entrelaçam e criaturas antigas do folclore emergem. Nesta aventura, a protagonista sai em uma jornada para resgatar sua mãe, e se aprofunda em uma rede assombrosa de segredos de família.

“South of Midnight” será lançado no dia 8 de abril para PC, Xbox Series X e Xbox Series S. No momento presente, o jogo está em pré-venda por R$ 199,00.

Split Fiction

Split Fiction (Hazelight Studios/reprodução)

Seguindo o padrão estabelecido por “A Way Out” e “It Takes Two”, “Split Fiction” precisa de duas pessoas para jogar. No entanto, esse é o primeiro jogo da Hazelight em que os dois personagens jogáveis são mulheres.

A história segue uma dupla de escritoras, Mio e Zoey, enquanto elas acidentalmente ficam presas em um híbrido de realidade virtual de seus trabalhos escritos e precisam enganar um inimigo que quer plagiar suas histórias.

“Split Fiction” será lançado no dia 6 de março para PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Atualmente, o jogo está em pré-venda por R$ 199,00 para PC e R$ 249 para Xbox.

Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers (Leenzee/reprodução)

Parece haver uma nova tendência de jogos soulslike inspirados na história asiática medieval, e “Wuchang: Fallen Feathers” faz parte desse movimento. Esse jogo se passa em 1647, logo após a morte do imperador chinês Zhang Xianzhong, e acompanha uma guerreira chamada Wuchang.

A protagonista é motivada pelo desejo de entender seu passado e ressuscitar sua irmã. No entanto, ela está infectada por uma praga generalizada que parece estar transformando seu corpo. “Wuchang: Fallen Feathers” será lançado ainda esse ano para PC, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

