Giro tech: Confira os destaques da segunda quinzena de outubro de 2024

*Por Coluna Giro Tech – UOL

Oportunidade

A Desktop, empresa de telecomunicações eleita a melhor provedora de internet do Estado de São Paulo e presente em 184 cidades do interior e litoral paulista, abre inscrições para seu Programa de Trainee. A iniciativa reúne oportunidades em diversas áreas, como Engenharia, Experiência do Cliente, Financeiro, Integrações e Processos de Planejamento em Operações, Vendas e Marketing. Ao todo, são 8 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de novembro pelo link: https://traineedesktop.ves.jobs/?utm=Imprensa. Com início previsto para janeiro de 2025, o programa tem duração de 12 meses, com contratação CLT e possibilidade de efetivação.

Capacitação imersiva e itinerante

Vibra e Brandtruck lançam o “Capacidade Máxima Truck”, um projeto itinerante que vai percorrer todo o Brasil com o objetivo de capacitar gerentes e frentistas dos Postos Petrobras. A ação traz um caminhão automatizado e totalmente personalizado, com ativações tecnológicas em realidade aumentada, quiz e painéis interativos, proporcionando uma experiência imersiva e inovadora aos colaboradores. O roteiro de visitas começa em outubro, passando por São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados.

ABBC lança segunda fase da campanha “Tem Cara de Golpe”

A ABBC – Associação Brasileira de Bancos – lançou a segunda fase da campanha “Tem Cara de Golpe”, que incentiva a prevenção de fraudes financeiras por meio de histórias reais. A ação convida o público a criar vídeos de até um minuto no Instagram, relatando como identificaram e evitaram golpes. Os vídeos devem ser postados no Reels com a hashtag #TEMCARADEGOLPE, marcando o perfil oficial da ABBC (@abbc.br). A primeira fase, lançada em agosto de 2023, atingiu 45 milhões de pessoas e gerou 370 milhões de impressões. Mais detalhes e o regulamento, podem ser acessados pelo link www.temcaradegolpe.com.br.

Campanha: “A Fantástica Fábrica de Kibon”

A Accuracy, especialista em live marketing e shopper marketing, desenvolveu a campanha “A Fantástica Fábrica de Kibon” com o objetivo de aproximar ainda mais a marca dos seus consumidores, criando momentos de felicidade e nostalgia. A ação, que acontece em mais de 1.000 lojas Shell Select até janeiro de 2025, oferece prêmios instantâneos e uma grande premiação de R$ 100 mil para quem comprar picolés Kibon, como Magnum e Eskibon. Mais do que impulsionar vendas, a campanha busca fortalecer o vínculo emocional entre Kibon e seus consumidores, proporcionando experiências que remetem a infância, alegrias da vida e momentos felizes, além do prazer de saborear um sorvete em um dia quente. A mecânica simples e envolvente, incluindo o “Picolé da Sorte”, conhecida por várias gerações, conecta a marca ao conceito de alegria em pequenas ocasiões, celebrando o poder que um simples picolé tem de transformar momentos comuns em lembranças especiais.

Expo África Brasil “Connection”

Entre os dias 25 e 26 de outubro, São Paulo será palco da Expo África Brasil “Connection”, o maior evento multissetorial da América Latina voltado para negócios e cultura entre a África e o Brasil. Organizado pelo Instituto Literáfrica, o evento tem entrada gratuita e será realizado no Expo Center Norte. A expectativa é de reuni mais de 200 empresas e 20 mil visitantes, promovendo parcerias empresariais, culturais e educacionais. Além de conferências e fóruns de negócios, a programação inclui um festival com artistas africanos e brasileiros. Entre os palestrantes estão Luiza Trajano, Claudionor Alves e importantes nomes africanos. Mais informações sobre os ingressos gratuitos e a participação como expositor nas mostras podem ser consultadas no link https://expoafricabrasil.com/ingresso/.

Nova fase

A Futuro Capital AI Ltda anuncia ao mercado que passa a se chamar Invés. A mudança de nome marca uma nova fase para a assessoria financeira, que completa dois anos. Com mais de R$2,5 bilhões em patrimônio sob custódia e atendendo mais de 2 mil clientes, a Invés reforça seu modelo fiduciário de atuação por meio de negócios transparentes, baseados no fee-fixo, ao invés de comissões. A empresa também celebra conquistas recentes, como o 2º lugar no Private e o 3º lugar na categoria S20 do ranking XP Expert 2024, além de ter um de seus sócios, Henrique de Barros, entre os 20 melhores assessores do Brasil.

Contratação Latam

A OMG Brasil contratou Janaina Reimberg como Managing Director da Flywheel Latam – empresa de Digital Commerce que passou a integrar o grupo Omnicom no início deste ano, sendo essa a maior aquisição da história da holding. A executiva será responsável por dirigir e expandir a operação em toda a América Latina, acelerando o crescimento da Flywheel com os recursos disponíveis no OMG. Janaína responderá aos co-CEOs do grupo no Brasil, Ricardo Franken e Mauricio Gallian.

Lyons Produções anuncia Paulo Marani como novo head de marketing

A Lyons Produções, gravadora e produtora musical dos sócios Márcio Filho, Vinícius Serafim e MC Daniel, anunciou a chegada de Paulo Marani como seu novo Head de Marketing. Com ampla experiência no setor musical e de entretenimento, Paulo reforça a equipe da Lyons trazendo inovação e estratégias para fortalecer a presença da produtora em seu segmento de atuação, além de reforçar o engajamento dos artistas. A trajetória do especialista inclui passagens pela Mynd8 e ONErpm, onde atuou com grandes nomes do mercado.

Sicoob prevê democratização de serviços bancários com novo presidente do BC

O Sicoob, uma das maiores cooperativas financeiras do país, parabenizou Gabriel Galípolo, atual diretor de Política Monetária do Banco Central, por sua aprovação para a presidência da autarquia a partir de 2025. Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Sicoob, destacou a importância da trajetória de Galípolo e a expectativa de avanços na modernização do sistema financeiro sob sua liderança, com foco na inclusão e democratização dos serviços bancários. Almada também reforça o papel crucial das cooperativas financeiras, presentes em 57% dos municípios, na promoção do desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável.

Kapitale lança FIDC de R$ 50 milhões para apoiar PMEs

A fintech de crédito Kapitale anunciou o lançamento do “Pague com Kapi”, um serviço de antecipação de recebíveis que conecta varejo e indústria. A iniciativa prevê gerar maior fluxo de caixa para lojistas sem custos de taxas, além de proporcionar pagamento imediato para os distribuidores. Para fortalecer o apoio às pequenas e médias empresas, a Kapitale também criou um fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) de R$50 milhões. Segundo Anderson Pereira, CEO da Kapitale, o sistema utiliza o “kapi”, uma moeda de troca equivalente ao Real, eliminando taxas de antecipação para o varejo.

Agger revela que RJ tem o seguro residencial mais barato no Brasil

A Agger, maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, divulga que o valor médio de uma cobertura básica para seguro residencial no país é de R$397,65. O Rio de Janeiro apresenta o preço mais baixo, com R$247,59, enquanto o Rio Grande do Sul lidera com o valor mais alto, R$550,18. Gabriel Ronacher, CEO da Agger, destaca o papel fundamental do corretor de seguros em tornar o produto acessível, promovendo a segurança e a proteção dos moradores ao apresentar as vantagens do seguro residencial.

MedLevensohn compra de 50% da Procsel

A MedLevensohn anunciou a compra de 50% da Procsel, empresa de produtos cirúrgicos, com um aporte de R$2,8 milhões. A parceria visa expandir o portfólio da MedLevensohn e aumentar seu faturamento anual em R$24 milhões. Com a aquisição, a empresa abre um novo canal de vendas de produtos, como gazes, ataduras, compressas, entre outros, para farmácias, laboratórios e hospitais de todo o país, além de operar um novo centro administrativo na fábrica da Procsel, em Queimados (RJ). A MedLevensohn também firmou uma parceria com a farmacêutica francesa Servier que, por meio do Programa “Sempre Cuidando”, oferece aos pacientes participantes produtos para monitoramento de glicose e pressão arterial a preços acessíveis, reforçando sua presença no mercado de saúde.

Generali emite com sucesso €750 milhões em títulos subordinados

A Generali emitiu um novo título Tier 2 denominado em euros com vencimento em janeiro de 2035, visando investidores institucionais, num montante total de € 750 milhões. Durante o processo de book building, os papéis atraíram uma carteira de ordens superiores a € 2,4 bilhões, mais de 3,2 vezes o valor da nova emissão, de cerca de 185 investidores institucionais altamente diversificados. A emissão atraiu forte interesse de investidores internacionais, que representaram mais de 86% das ordens alocadas.